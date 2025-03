Diego prevê Paredão com aliada: 'Eu e você, pode apostar'

Diego Hypolito especulou sobre o próximo Paredão do BBB 25 (Globo) na madrugada de hoje com Gracyanne Barbosa.

O que aconteceu

No Quarto Nordeste, Diego expôs sua visão de jogo e especulou sobre a próxima berlinda. "Você não sabe o que eu to desenhando. Vai eu e você. Pode apostar", disse para a amiga.

Gracyanne lamentou e disse que há mais brothers no quarto do ginasta para serem votados. "Ah não, Di. Será?".

Diego riu e confirmou: "Acho. Acho que a gente vai junto de novo".

A influenciadora disse que os dois precisariam do apoio do público. "É rezar e chorar e pedir pro público não tirar a gente", afirmou. "É pedir pro público não tirar a gente. Pelo amor de Deus, tão querendo separar a gente desde o início", acrescentou Diego.

Guilherme, o Líder da semana, já revelou que pretende indicar a musa fitness. Mais cedo, ele chegou a conversar com Gracyanne sobre sua indicação.

Segundo Gracyanne, o voto seria por uma questão de prioridade para Guilherme. "'Você é a próxima'. Ele deixou claro que vai votar em mim", disse. "Mas é jogo, nao vou deixar de gostar dele".

Gracyanne, por sua vez, disse que o voto era "burrice": "Eu acho burrice, se ele quer acabar com um grupo, ele deveria que indicar alguém de lá [Fantástico], porque eu não sou de nenhum grupo. Mas como ele não quer se indispor com ninguém..."

O que me dói é porque eu gosto do Gui (...) mas entendo que ele não quer virar alvo de ninguém. 'Entendo' não, acho ruim Gracyanne Barbosa

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas