Diego fica preocupado após alerta de Renata: 'Meu irmão nunca faria isso'

Diego Hypolito, 38, tentou absorver a informação de que Gracyanne, 41, é falsa com ele e com sua irmã no BBB 25.

O que aconteceu

Com o retorno de Renata, o ginasta descobriu que seu cunhado e seu irmão pediram para que ele fosse avisado sobre a falsidade da musa fitness. A bailarina deixou bem claro que os familiares do brother estavam bem tensos com essa relação dele.

Sem conseguir reagir, Diego chamou Vitória para conversar sobre o assunto. Neste momento, Renata apareceu na área externa e se uniu à conversa, dando mais detalhes sobre as informações recebidas.

Em dúvida, o ginasta questionou o que foi falado por seu irmão, Edson. "Especificamente eles falaram da Gracyanne. Estou falando pessoalmente para você, porque foi a sua família que pediu", afirmou a cearense.

Renata contou que Gracyanne fala muito mal do jogador, além de pegar escondidos os ovos dele. "Era pra eu ter soltado lá na sala, vacilei. Mas na próxima oportunidade eu falo".

Diego se mostrou muito preocupado, afirmando que deveria ter agido da mesma forma que aconselhou Vitória a fazer com Thamiris. "Meu irmão nunca faria isso, ele nunca sairia de casa para falar algo", refletiu o ginasta, percebendo a gravidade da situação. "Tô me sentindo idiota".

Vendo a reação do irmão, Daniele ainda comentou: "Eu fiquei triste, mas eu não tenho o contato as vezes que ele tem de fora pra cá, comecei a me aproximar mais agora".

