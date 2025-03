Diego afirma que não procurará Gracyanne para conversa: 'Me sinto idiota'

Diego Hypolito, 38, segue demonstrando sua decepção em descobrir que Gracyanne, 41, falou mal dele no BBB 25.

O que aconteceu

Após conversar com Renata sobre o que ela ouviu na Vitrine do Seu Fifi, o ginasta ficou extremamente chateado. Em conversa com Daniele, que também descobriu ser alvo dos comentários da musa fitness, ele falou sobre o sentimento.

Mesmo chateado, Diego afirmou que continuaria tendo carinho por Gracy. "Estou me sentindo um idiota. A sensação que eu tenho é que os conselhos que dei para Vitória, fiz o contrário para mim. O Fifi mostrou, a Aline já tinha me falado uma coisa, já tinham acontecido diversas coisas para observar. O meu carinho e respeito por ela não vão diminuir absolutamente nada".

O atleta ainda reclamou que, pela amizade que os dois tinham, ela poderia ter conversado sempre diretamente com ele. "É muito idiota da minha parte não reparar que ela fazia parte de um quarto que as pessoas falavam a mesma coisa. Eu achava que ela era minha defensora".

Não acho que a Gra seja uma má pessoa, não tenho essa percepção dela. Mas a gente está num jogo aqui que o Brasil inteiro está escutando. Está expondo coisas que poderia ter falado diretamente comigo

Diferente das outras vezes, o brother garantiu que não tomaria iniciativa de conversar com a influenciadora. "Não vou ter iniciativa de conversar absolutamente nada. Se você quiser... vocês tiveram até um afeto de amizade maior do que o meu. O meu é uma coisa de fora para dentro que eu herdei e coloquei num pedestal".

