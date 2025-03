Conexão latina: em Austin, showcase Tropiclub leva noite vibrante ao SXSW

O SXSW, realizado em Austin, Texas, começou em 1987 como um festival dedicado à inovação musical e tornou-se referência global para bandas e produtores de vanguarda. Nas últimas décadas, o evento evoluiu para um gigante multidisciplinar, abrangendo música, cinema, artes, publicidade e tecnologia, mas mantendo a música como sua essência e reforçando fortes laços com o Brasil e a América Latina.

O que aconteceu

Na terça-feira (11), Austin foi palco da terceira edição do showcase Tropiclub, que integrou a programação oficial do festival. Realizado na emblemática Flamingo Cantina, o evento celebrou a diversidade cultural, reunindo talentos da diáspora brasileira e latino-americana em uma noite vibrante e cheia de emoção.

A abertura do Tropiclub ficou por conta da cantora brasileira Flor, que apresentou um repertório bilíngue, conectando-se profundamente com a cena musical norte-americana. Sua performance refletiu sua vivência nos EUA, enquanto Thiago Pantaleão encantou o público com sua transição do pop ao R&B, conquistando corações com carisma e uma voz marcante que prometem horizontes globais.

O evento prosseguiu com apresentações de artistas de renome, como Vanessa Zamorra, representando o México, e Sophie Castilho, da Inglaterra, com raízes latinas, além do grupo multicultural Chicago Beats y Bateria, que trouxe ainda mais pluralidade ao palco. Cada performance contribuiu para a construção de uma noite rica em representatividade.

Para finalizar, o projeto Baile Funk Cumbia, formado pelo DJ carioca João Brasil e o texano DJ El Dusty, transformou o ambiente em uma festa autêntica de conexão latina. A combinação inovadora de funk e cumbia provou ser um encerramento perfeito, marcando a união musical entre culturas.

O Tropiclub é uma iniciativa da brasileira Let's GIG em parceria com as americanas Story7 e Future Rootz. O showcase reafirma o papel do SXSW como um espaço que não apenas conecta culturas, mas também inspira novas tendências no universo musical global.