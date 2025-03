'Não estamos velhas': Claudia Ohana não é única famosa contra etarismo

Claudia Ohana fez um protesto contra o etarismo, na última semana, levando até cartaz para a avenida Paulista, em São Paulo. Mas ela não é a única famosa a abordar a temática em redes sociais ou entrevistas. Splash recorda outros artistas que, como Ohana, já levantaram essa bandeira.

Claudia Ohana

Após as festas de Carnaval, Claudia Ohana afirmou que estava colocando seu próprio bloco na rua, sorridente e com um cartaz. "Nós não estamos velhas aos 62", dizia a placa que ela segurava na avenida central da capital paulista.

Meu bloco é esse. Não estamos velhas. O número não me define. O que me define é a minha disposição, a minha felicidade, a minha vontade de aprender e os meus sonhos.

Claudia Ohana

Claudia Raia

No pós-Oscar, Claudia Raia expressou sua insatisfação com o resultado da categoria de melhor atriz. A premiação consagrou Mikey Madison, 25, protagonista do filme "Anora", superando a brasileira Fernanda Torres, 59, que concorria a mesma categoria.

Não ia falar. Ia ficar quietinha, porque a Nanda pediu que a gente só mandasse amor, mas não estou conseguindo porque achei muito, muito injusto... É a primeira vez que ela é indicada ao Oscar, o que é surreal. E, de repente, quem ganha é uma menina de 25 anos que tem um trabalho ok, que está fazendo uma prostituta romantizada. É etarista ou não é etarista?

Claudia Raia

A atriz já tinha desabafado sobre etarismo em novembro do ano passado, quando disse que mulheres de 50 ou 60 anos desaparecem dos papéis de protagonismo. "Onde estão as protagonistas 50+? Na TV internacional, há exemplos como Jane Fonda, que se tornou produtora para manter-se em destaque."

Claudia Raia critica resultado do Oscar de 'Melhor Atriz' Imagem: Reprodução/Instagram

Tânia Alves

Tânia Alves, 71, também falou sobre comentários etaristas após compartilhar cliques ao lado do namorado, Israel Schottz, 26, em rede social. Ele estava na plateia de uma das apresentações de Tânia com o espetáculo "Palavra de Mulher" e fez questão de gravar a atriz em cena. "Momentos inesquecíveis", disse ela em declaração a Schottz.

Após divulgar que está em um relacionamento com o músico 49 anos mais jovem, Tânia abriu o jogo sobre as críticas em relação à diferença de idade entre o casal. "Preconceito insignificante", afirmou ela ao jornal Extra.

Tânia Alves e o namorado, Israel Schottz Imagem: Reprodução/Instagram

Alessandra Negrini

Alessandra Negrini é outra que já se posicionou sobre sua idade. Em seu caso, ela preferiu rebater notícias com títulos que citavam como ela estava vestida "de shortinho e barriga de fora", em abril do ano passado.

A matéria foi escrita por uma pessoa que acha que ter 53 anos dançando de shortinho e barriga de fora é algo a ser comentado. Essa matéria é sexista, machista e etarista. Você conseguiu, você que escreveu essa matéria.

Alessandra Negrini

Flávia Alessandra

A atriz também resolveu falar sobre empoderamento feminino sob uma nova ótica. Flávia contou que resolveu se abrir mais para esses temas depois dos 50. "Falar de etarismo, menopausa, porque são questões que até então nano se fala, se escondia, era meio que tabu", afirmou à Quem.

Para ela, é importante que mulheres criem redes de proteção. "Nós, mulheres, temos que criar nosso clubinho de troca, proteção, apoio, essa rede nossa. Quanto mais a gente criar, mais forte a gente vai ficar".

Flávia Alessandra comentou sucesso de 'Trepa trepa' Imagem: Reprodução

Ingrid Guimarães

Ingrid Guimarães, 52, também abordou o assunto em 2022, em conversa com a colunista do UOL Silvia Ruiz. "Confesso que esse número [sua idade] tem sido muito assustador para mim. Comecei a pensar: e agora? Eu vou ser a vovó engraçada? Humor tem muito a ver com atualidade. E eu me sinto jovem, internamente. Mas me dei conta de que esse medo vem do fato desse assunto ser muito pouco falado".

Na ocasião, a colunista apontou que o nome desse medo era etarismo. No caso de Ingrid, relacionado à sua profissão: "Aos 46 me ofereceram um papel de uma mulher gostosa numa novela. E um amigo falou: 'aceita! Porque vai ser uma das últimas vezes que seu telefone vai tocar. Aos 50, o telefone para de tocar", contou a atriz. "Isso me marcou", afirmou.

Ingrid Guimarães aguarda a passagem do trio de Ivete Sangalo, em Salvador Imagem: Reprodução/AGNews

Leticia Spiller

Após a vitória de Michelle Yeoh ao Oscar de melhor atriz, em 2023, Spiller destacou a fala de Yeoh sobre nunca deixar ninguém dizer que a melhor fase de sua vida já passou. "É exatamente esse o recado que quero passar. Esse ano faço 50 anos e 35 anos de carreira, e ainda há muito o que conquistar. Por muitos anos, nós mulheres, nos sentíamos no fim da carreira chegando aos 40 anos. O mercado muitas vezes é cruel".

Leticia Spiller falou pelo fim do que chamou de "cultura do etarismo". "Ainda é preciso reforçar que essa cultura do etarismo e a desigualdade na forma como homens e mulheres são valorizados no mercado em geral, mas principalmente na indústria cinematográfica, precisa acabar. Etarismo ou discriminação etária é um tipo de discriminação contra pessoas ou grupos baseados na idade. Para mulheres, esse tipo de preconceito é muito mais acentuado".

Xuxa

Também em 2023, Xuxa falou sobre a questão em entrevista à Veja: "Acho que isso [etarismo], na realidade, é quase normal. Comecei trabalhando com minha imagem aos 16 anos. É assim com a Luiza Brunet, seria assim com a Marilyn Monroe, se ela estivesse viva. É assim com Madonna, com a Brigitte Bardot, que sempre cobraram muito dela por uma série de coisas. Pra mim não seria diferente. A cobrança maior não é do público, é minha mesmo".

Já sofri [etarismo]? Já. Mas agora acho que caiu minha ficha que tenho que sentir pena dessas pessoas porque o que elas querem é aparecer. E não vão conseguir, pelo menos comigo. Quando elas falam que estou velha, eu digo: eu sei. Eu tenho espelho em casa. Sei que tenho ruga. Quando dizem que eu poderia fazer alguma coisa, digo que sei. Eu faço o que eu posso e o que eu quero. E o que devo fazer, o que acho que devo fazer. Já passei por várias fases disso.

A apresentadora Xuxa Meneghel na estreia do quadro Deu Petch!, do Fantástico Imagem: Reprodução/TV Globo

Paolla Oliveira

Em 2023, Paolla Oliveira foi convidada de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme para o Quem Pode, Pod e comentou a pressão sobre maternidade aos 41 anos —ela faz 43 em 14 de abril.

Quando eu tinha 35 anos as pessoas me perguntavam assim: 'Você não vai ter filho?'. E era uma pressão. Agora, aos 40, eles estão quase me jogando de uma ponte, como se fosse o fim da linha. A coisa tem que ser na liberdade. Na liberdade de gerar, adotar, não ter....

Paolla Oliveira faz sua última apresentação como rainha de bateria da Grande Rio Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Luana Piovani

Há um ano, Piovani fez vídeo falando de procedimentos estéticos realizados no Brasil —ela mora em Portugal, e expôs comentários recebidos: "Todos estão falando: 'ficou linda a blefaroplastia [cirurgia nos olhos], mas o que você tem do lado da boca?' Idade! Chama idade. São as minhas ruguinhas, chamo de minhas vírgulas, do lado do sorriso. É isso que vocês estão perguntando?"

Piovani lembrou que faria 48 anos em 2024 e disse que estava feliz: "Estou super feliz com a minha cirurgia na pálpebra, não me incomodo com esse marronzinho que está aqui, porque ainda é um hematoma e tal... Eles acordam inchadinhos, mas também não me importo. Me amo, sei o quão linda ainda eu posso ficar. É isso que queria falar para vocês. O que é isso? Idade".