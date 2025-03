Chico Barney: Retorno de Renata mostra que o BBB 25 ainda tem solução

Renata está de volta à casa do BBB 25 após ter sido colocada na Vitrine do Seu Fifi, uma espécie de Casa de Vidro em que ela recebeu informações privilegiadas do público. Chico Barney e Bárbara Saryne analisam o desempenho da dinâmica para o enredo do programa durante o Central Splash desta sexta-feira (14).

Em seu retorno, Renata fez questão de abraçar fortemente tanto sua amiga, Eva, quanto Vilma, apontada pelo público durante a Vitrine como uma das favoritas. Nos gêmeos, João Pedro e João Gabriel, ela teve uma reação mais fria: "Mudou, hein?", aponta Chico.

Eles vão perceber esse distanciamento, né? Se fosse antes, já seria aquele abraço subindo no colo.

Bárbara Saryne

Renata também teve um embate direto com Aline logo quando voltou, e Chico e Bárbara acreditam que a casa tende a se dividir de forma mais clara a partir de agora.

Vai ter treta: Eva e Aline (...) Eu sempre avisei vocês que essa dinâmica da Vitrine do Seu Fifi era o que iria salvar o BBB 25. Está óbvio. Foi um sucesso transcendental.

Chico Barney

