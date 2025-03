Casa de Filipa de 'Mania de Você' está à venda por R$ 3,8 milhões

Casa da novela "Mania de Você" (Globo) está à venda por R$ 3,8 milhões.

O que aconteceu

A propriedade localizada em um condomínio no Itanhangá, na zona oeste do Rio, foi cenário da novela. O valor já teve uma redução de quase R$ 500 mil, conforme a coluna Play, do jornal O Globo.

O imóvel era de Filipa (Joana de Verona) na trama. Ela se muda para a casa após receber dinheiro de Mavi (Chay Suede) para forjar sua própria morte e incriminar Rudá (Nicolas Prattes).

O terreno tem 1.840 m². Com três quartos, a casa conta com um estilo moderno, que mistura ferro, pedra e vidro.