'Beleza Fatal': A saga de Camilla Queiroz para sair da Globo e topar papel

A novela "Beleza Fatal" está caminhando para seus momentos finais na tela da MAX. Os episódios finais serão exibidos na próxima semana e o que o público pode não saber é como foi a saga de Camila Queiroz até a personagem Sofia, uma das protagonistas da trama. Raphael Montes, criador da história contou para Splash Show os bastidores deste processo.

Raphael revelou que a primeira atriz a ser escalada foi Camila Pitanga, escolhida para fazer a vilã Lola, e a mais difícil de encontrar foi justamente a atriz para viver Sofia. " Tínhamos algumas opções, mas eu não gostava tanto", confessa o autor. Poucos dias antes de viver esse drama, Raphael conheceu Camila, e ficou com seu nome na cabeça.

Liguei para ela e o agente dela. E falei que precisava de uma protagonista que seja incrível, e eu preciso que seja ela

Raphael Montes

No entanto, Camila estava em um contrato com a Globo, pois ainda estava no ar em "Amor Perfeito". A atriz resolveu ativar o "modo turbo" e, assim que seu contrato acabou, correu para o estúdio de Raphael.