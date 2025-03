BBB 25: Renata voltou gritando, mas continua longe do prêmio

Renata, do BBB 25, realizou o sonho de muita gente: deixou os problemas presos em uma casa, quietinhos, enquanto saía de lá com uma mochila para receber sugestões para resolvê-los. Será que vai dar certo?

Em um BBB sem favoritos, até que ela está bem posicionada na corrida pelo prêmio (prova disso é que foi a escolhida pelo público para ir para a Vitrine do Seu Fifi). Mas acredito que, se ela vier a ganhar o programa, não terá tido colaboração nenhuma dessa dinâmica.

Um dos maiores perigos que Renata corre é tirar conclusões sobre os outros a partir de percepções que não são as dela mesma. Isso dificilmente funciona, até porque as pessoas são diferentes para um e para outro, despertam sentimentos distintos no público e as relações não são feitas apenas de coisas boas ou apenas de coisas ruins.

Um grande exemplo foram conselhos para que ela tome cuidado com a proximidade com Maike ou com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Eles podem até não agradar grande parte do público, mas isso não significa que não são bons aliados para Renata. É importante para qualquer um ter amigos, não se isolar, ter apoio durante momentos difíceis? Renata precisa de gente para conversar, votar junto, fazer provas, encarar xepas e monstros.

Vou te falar uma coisa perturbadora: se você cortar relações com todo mundo que algum dia te criticou pelas costas e com pessoas que não são unanimidade, você vai acabar absolutamente só.

O período no aquário acabou e Renata já voltou para o confinamento aos berros com Aline, em uma cena um pouco forçada, e fazendo fofocas sobre os gêmeos para o parceiro deles, Maike. Será que isso vai ajudá-la?

Em meio ao emaranhado de informações que Renata recebeu, uma eu achei bem relevante: "Não tem pós"! O cartaz disse o que muito telespectador gostaria de falar aos participantes dessa temporada: é melhor os participantes arrumarem um jeito de conquistar o público, pois não há garantia nenhuma de sucesso pós-BBB. Apesar do prêmio que pode chegar aos R$ 3 milhões, os participantes miram muito em uma carreira de celebridade que se iniciaria depois do confinamento. Mas essa popularidade toda não está garantida para ninguém.

Renata recebeu muitas mensagens interessantes (e até algumas cômicas, como "Ganha quem esconder o cigarro de Delma"). Mas não está em nenhuma delas o segredo para traçar uma trajetória para a vitória. É clichê, mas é verdade: a única pessoa que pode levá-la ao prêmio é ela mesma.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

