BBB 25: Aline diz que Delma falava bem de Renata, mas Guilherme nega

Aline rebateu as acusações feitas contra Joselma por Renata no BBB 25 (Globo), mas foi desmentida.

O que aconteceu

Após Renata voltar para a casa e discutir com Joselma, Aline defendeu a veterana, afirmando que ela falava de Renata de maneira carinhosa. No entanto, ela foi rebatida por Guilherme.

Aline: "Ela falou muito, muito bem. Não é, Vini? Não dá para ignorar as coisas".

Guilherme: "Não. Não falou 'muito, muito bem' não".

Aline: "Dona Delma já falou que era o jeito dela...".

Guilherme: "O jeito dela. Mas quando Del fala na sinceridade mesmo o que ela acha, não é essas coisas todas, não".

Aline: "Pra mim, a senhora já falou que achava uma coisa e, depois, estava se permitindo ver o outro lado dela".

Delma: "Eu estava me permitindo ver, mas ainda travava".

Aline: "A senhora falou: 'É o jeitinho dela'. O jeitinho falsinho dela...".

Delma: "A cobra botando veneno na minha boca!".

Aline: "É porque é uma opinião minha também".

