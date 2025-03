Baby do Brasil após pedir para vítimas perdoarem abusos: 'Jamais defendi'

Baby do Brasil se manifestou após polêmica em que pediu para vítimas de abusos, inclusive sexual, perdoarem seus abusadores.

O que aconteceu

Cantora publicou vídeo em seu Instagram na madrugada de hoje. Baby disse que acompanhou a repercussão de sua fala e decidiu gravar um vídeo para tentar se explicar melhor.

A cantora afirmou que falava do "perdão que liberta": "É o perdão que está nas escrituras sagradas, o perdão bíblico. Não estou falando do perdão que é para você abrir mão de Justiça, do perdão que inocenta alguém do seu erro, que abra mão da impunidade", destacou.

Na legenda da publicação, ela disse que jamais defenderia abusadores: "É claro que eu jamais defenderia abusadores de qualquer espécie, pois eu sou contra qualquer tipo de abuso. Como alguém pode supor e acreditar em uma coisa dessas?", questionou.

Ela ainda escreveu que com o vídeo, todos vão poder entender o que ela disse no culto, realizada em casa noturna conhecida pelo público LGBT+, a D-Edge: "Agora todos podem comprovar pela minha própria boca, sobre o que eu disse em um culto, a respeito do perdão espiritual e profundo, que nos liberta dos gatilhos emocionais e traumas, que carregamos por consequência dos mesmos. Culto esse aberto para todas as pessoas que foram buscar o amor de Deus".

No vídeo, ela ressaltou que o perdão era para ser justamente aquele em uma conversa divida: "É aquele que você diz 'Senhor, perfeito juiz, Deus todo poderoso, eu te entrego mesmo que eu não queira, que eu não esteja sentindo, este problema, este abuso, essa morte, esse ataque, seja o que for, eu te entrego, mesmo que eu não queira, porque eu sei que você é o perfeito juiz'".

Na sequência, Baby do Brasil aproveitou para ler um versículo bíblico. No post, ela diz que chegou a ver maldades e cita, erroneadamente, "opção sexual", ao invés do termo certo que é "orientação sexual".

Ela negou que seja homofóbica: "Observei todas as mensagens, todas as abordagens, como também todas as maldades. Aproveito, para deixar mais uma vez bem claro, que também não sou homofóbica, e que a opção sexual é de escolha de cada um, e que todos nós devemos ser respeitados".

Baby também deixou na legenda que perdoaria todos que "atacaram" ela: "Entrego nas mãos de Deus todas as acusações e todos os cortes de vídeos, falas e etc, descontextualizados, que possam confundir ou causar interpretações equivocadas ou distorcidas. E a todos, que não haviam entendido a minha fala, e me atacaram, sinceramente, estão perdoados em nome de Jesus".

Após a fala controversa no culto, a deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) acionou o MP (Ministério Público). O órgão pretende investigar a artista.

Entenda o caso

Baby do Brasil defendeu que vítimas de abusos sexuais perdoem seus agressores. "Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!", disse a cantora durante culto na boate D-Edge, na segunda-feira (10).

No mesmo culto, um pastor fez discurso em ode à "cura gay" — que não existe. Ele, que se apresentou como "ex-gay", disse que "mudou" sua vida após "aceitar Jesus". A D-Edge é uma balada conhecida por fazer festas destinadas ao público LGBT+. Em outro momento, houve discurso de Baby em tom de discriminação contra praticantes de religiões de matriz africana.

A Splash, o empresário Renato Ratier, dono da D-Edge, disse não concordar com os discursos proferidos dentro de sua balada. Ele, que também é evangélico e participou do evento, classificou a fala de Baby como "infeliz", mas alegou que a cantora "não conseguiu se explicar". Para Ratier, a artista se referiu ao "perdão do coração". Ainda, o empresário defendeu que as vítimas denunciem seus abusadores.

Ratier também rechaçou discurso de "cura gay" que foi feito dentro de sua balada e afirmou ser um defensor da comunidade LGBT+. "Essa coisa de 'cura gay' não tem nada a ver com o que fiz até hoje, Óbvio, aconteceu dentro do clube e eu respondo por isso. Essa repercussão causou uma coisa que não tinha [sido planejado], o teor [do culto] não era abordar esses temas. Estou passando um momento difícil com minha esposa e ter que responder coisas das quais não falei e não concordo... Mas estou tranquilo porque sei do meu posicionamento, de como eu me posicionei e me posiciono. Ter me convertido não muda meu posicionamento sobre isso. Na D-Edge os gays são bem-vindos".

Splash entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil para pedir posicionamento, mas a cantora não quis se manifestar. A reportagem também pediu posicionamento da D-Edge referente a ação da deputada e à iniciativa do MPSP em investigar o caso. Não houve retorno até o momento.