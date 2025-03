Apple confirma retorno de Ted Lasso para 4ª temporada com Jason Sudeikis

A Apple TV+ confirmou, nesta sexta-feira (14), que a série "Ted Lasso" vai ganhar uma quarta temporada. Jason Sudeikis, protagonista e criador da produção, retorna ao papel principal.

O que aconteceu

Os boatos sobre a renovação da série começaram em agosto de 2024. Na época, o Deadline já havia revelado o interesse da Apple em retomar os trabalhos com a produção, que chegou ao fim em 2023.

Sudeikis também vai trabalhar como produtor executivo da nova leva de episódios. Segundo o serviço de streaming, ele divide o posto com Emmy Jack Burditt, conhecido por trabalhos em "Modern Family" e "Um Maluco no Pedaço".

Sobre o enredo da nova temporada, Sudeikis disse, em um comunicado oficial: "Na quarta temporada, o time da AFC Richmond aprende a pular antes de olhar, descobrindo que, onde quer que cheguem, é exatamente onde deveriam estar".

A empresa ainda não divulgou se o restante do elenco volta para nova leva de episódios. De acordo com o próprio Sudeikis, a trama deve mostrar o treinador Ted Lasso comandando o time de futebol feminino do FC Richmond.