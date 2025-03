Após ex de Urach, Luiza Ambiel grava com ator que já filmou com a modelo

Luiza Ambiel detalhou como foi a gravação com Capoeira, ator de conteúdo adulto, que é conhecido por ter um membro avantajado.

O que aconteceu

Nesta tarde, a ex-Banheira do Gugu postou um vídeo diretamente do motel com o ator que já também esteve em filmes com Andressa Urach. "Olha só, vocês estão me perguntando se eu gostei de gravar com o Capoeira. O que vocês acham? Mas eu vou dar essa resposta de um jeito melhor ainda. Quer ver só? Ai meu Deus, dá uma olhada. Olha como ele já chega".

Beijando o pescoço da famosa no vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, Capoeira se derrete em elogios. "Maravilhosa, viu? Não tem como não gostar dessa mulher".

Na sequência, os dois ainda mostram que fizeram cenas em uma banheira. "Pois é, como que a gente não faz as cenas que vocês estão comentando? Ficou bom", garantiu Luiza.