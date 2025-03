Aos 83, Roberto Carlos explica broncas em show: 'É a idade'

Nos últimos anos, Roberto Carlos, 83, tem chamado a atenção por perder a paciência durante alguns shows —o que surpreende os seguidores do Rei e viraliza na internet. A mais recente aconteceu na virada do ano, em Recife, quando ele se incomodou com pessoas que não paravam de falar durante a apresentação.

Em alto-mar, com o seu cruzeiro Além do Horizonte, ele explicou o porquê de perder a paciência agora: "É a idade, sabe? A gente começa a ficar um pouquinho menos tolerante e a observar mais certas coisas que incomodam".

"Desta vez, foi o seguinte: eu estava no palco, na frente do corredor da plateia, que ficava ao meu lado direito e esquerdo. Um grupo de seguranças, sei lá o que eram, não era público, estava conversando. Eu já tinha dado uma dica, fora do microfone, para eles saírem dali porque estavam me atrapalhando. Eles não paravam. Eu falei: 'Escuta, vocês querem conversar? Vão conversar lá fora. Tem que ser aqui dentro, no meu show? É desrespeito com o artista.'"

Ele relembrou a primeira vez que uma bronca viralizou em um show. Na ocasião, em 2022, um homem não parava de gritar e pedir uma rosa para a mãe antes do momento em que Roberto tradicionalmente entrega flores aos fãs no final da apresentação. "Ele não parava, e eu estava cantando 'Como é Grande o Meu Amor por Você', que é uma música que gosto de silêncio. Fiquei put* da vida e falei: 'Cala essa boca, porr*.'"

O momento sincerão divertiu os fãs e jornalistas que acompanhavam a tradicional coletiva de imprensa no cruzeiro do cantor. A conversa com os jornalistas, aliás, foi cheia de risadas e respostas inesperadas, com direito a confirmação de namoro e revelação de que ele recebeu propostas de concorrentes da Globo para fazer o especial de fim de ano.

Roberto também foi questionado sobre ter composto a música-tema do filme "Ainda Estou Aqui". A faixa se chama "É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo", mas ele não foi mencionado por Walter Salles no discurso em que agradeceu outros nomes da música brasileira, como Gal Costa e Erasmo Carlos. "Eu só tenho a agradecer por ter incluído uma música minha no filme", respondeu ele, sem inflamar qualquer polêmica.

Roberto Carlos brinda com fã durante show em navio Imagem: Lucas Ramos/Brazil News

Em alto-mar

O show desta quinta-feira (13) no navio ocorreu, diferente das apresentações citadas anteriormente, sem intercorrências. De terno branco, o Rei subiu ao palco pouco depois das 22h30 e cantou sucessos como "Olha", "Cavalgada", "Esse Cara Sou Eu" e outros.

Ao longo da performance, pediu para que a plateia deixasse a timidez de lado e cantasse mais alto. "Ainda tá muito fraco", disse após tentar incentivar o público durante Como Vai Você, no início do show.

Improvisou alguns passos tímidos em "Além do Horizonte". E, quando foi cantar o trecho "na hora que você quer", em "Desabafo", pediu para que apenas os homens cantassem com ele. "Meninas, a gente faz tudo por vocês."

O cruzeiro partiu do Rio de Janeiro em direção a Búzios durante a madrugada. Retorna ao porto de Santos no dia 16, de onde saiu no dia 12, para quatro dias de muita música em alto-mar.