Anitta revela se teve 'algo a mais' com ex de Kyle Richards

Anitta, 31, abriu o jogo a respeito de sua relação com Mauricio Umansky, 54.

O que aconteceu

A cantora assegurou que o corretor de imóveis é apenas seu amigo. "Ele é uma ótima pessoa. Eu o conheci em Aspen, um dia antes dessa loucura de esquiar com toalha. Maurício é criador de vídeo. Sempre nos falamos, nos tornamos bons amigos", assegurou ela, em entrevista ao programa Watch What Happens Live com Andy Cohen, em Nova York.

Anitta negou rotundamente ter tido qualquer tipo de envolvimento amoroso com Umansky. "Não", respondeu, taxativa, à pergunta do apresentador Andy Cohen, 56, se havia tido 'algo romântico' com o corretor.

Por outro lado, ela despistou ao ser questionada se está namorando ou 'conhecendo' alguém. "Não sei", limitou-se a dizer a Poderosa, que levantou suspeitas de affair com Ian Bortolanza ao ser flagrada próxima dele no Carnaval.

Mauricio Umansky é ex-marido de Kyle Richards, uma das protagonistas do reality show Real Housewives of Beverly Hills. Ele foi relacionado a Anitta após aparecer junto dela e de Lele Pons, 28, na foto em que ambas esquiavam só de toalha em Aspen.