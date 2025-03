Aline dispara após discussão com Renata no BBB 25: 'Vai cair'

A rivalidade entre Aline e Renata ganhou um novo capítulo no BBB 25. Após a volta da bailarina para a casa, as duas protagonizaram uma grande discussão. O clima tenso se instalou, e Aline não escondeu sua insatisfação com a colega de confinamento.

O que aconteceu

Em conversa com outros participantes, Aline criticou a postura de Renata. "Vai cair, viu? Vai cair, porque não está tendo nem humildade para reconhecer as coisas que ela mesma falou. Pediu desculpa sim, e está gravado. Eu disse a ela: 'prefiro me afastar do que fingir que está tudo bem'", disparou.

Ainda bastante incomodada, continuou. "Se ela está achando que já ganhou o jogo, bota todo mundo para fora e leva o prêmio", alfinetou a policial baiana.

Aline também comentou que Renata só "acordou" agora, ironizando a situação. "A soneca os 7 anões acabou de acordar, aí vai começar a jogar agora, com 60 dias de programa", disse, sugerindo que a rival estava sendo passiva no jogo até o momento.