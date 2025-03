BBB 25: Com dois meses no ar, quais duplas já foram desfeitas?

O BBB 25 (Globo) completou dois meses de exibição! Com 60 dias no ar, o BBB das duplas já teve oito Paredões e, nestes, eliminou dez dos 24 participantes iniciais.

Até aqui, quais das 12 duplas que começaram o jogo disputando tudo juntas já foram desfeitas? Confira:

Completamente eliminadas

Arleane e Marcelo: O casal foi a vítima do primeiro Paredão da temporada, com o jogo ainda disputado completamente em duplas.

BBB 25: Arleane e Marcelo são eliminados no primeiro paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Edilberto e Raissa: Pai e filha não resistiram ao segundo Paredão do BBB 25, o último que eliminou uma dupla de vez.

BBB 25: Edilberto e Raissa na noite da segunda eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Camilla e Thamiris: As irmãs foram a primeira dupla a ser eliminada totalmente do jogo de forma individual. Por coincidência, as duas saíram na sequência: Camilla foi a eliminada do sétimo Paredão e Thamiris deixou a casa no oitavo.

BBB 25: Camilla e Thamiris estão no grupo Pipoca Imagem: Reprodução/Globoplay

Parcialmente eliminadas

Giovanna e Gracyanne: Giovanna foi a primeira participante a ser eliminada individualmente, no terceiro Paredão, que ainda foi montado e votado em duplas pelos integrantes da casa. À época, sua irmã Gracyanne foi enviada para o Quarto Secreto e retornou ao jogo dois dias depois.

BBB 25: Gracyanne e Giovanna na noite do terceiro Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike e Gabriel: Gabriel foi o brother eliminado no quarto Paredão, o primeiro que já foi montado completamente de forma individual pelos brothers e sisters.

Gabriel e Maike no BBB 25 Imagem: Reprodução/Globoplay

Mateus e Vitória: O amigo da atriz foi eliminado no quinto Paredão. Mateus não resistiu à disputa contra Guilherme e Aline.

BBB 25: Mateus e Vitória Strada na noite da segunda eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo e Vilma: Mãe e filho foram juntos para o sexto Paredão, disputando ele de forma individual contra Vitória. No embate triplo, Diogo foi eliminado, enquanto a sua mãe e a atriz continuaram no jogo.

BBB 25: Vilma e Diogo na noite do sexto Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

