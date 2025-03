Vitrine do Seu Fifi: tudo o que Renata descobriu nas primeiras horas

Renata, 33, foi a participante escolhida, com 27,28% dos votos, para receber as informações externas na Vitrine do Seu Fifi, localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O que aconteceu

Logo que o shopping foi aberto, a sister foi surpreendida com uma multidão carregando cartazes. Entre as pessoas que foram até o local, estava Gerusa Pacheco, a mãe de Eva, que viajou de Fortaleza para o Rio de Janeiro durante a madrugada.

Já nos primeiros minutos, a cearense foi informada sobre a falsidade de João Pedro e João Gabriel. "Os gêmeos? São falsos comigo? (...) Não faça carinho porquê? Se afastar!", reagiu confusa.

Na sequência, informaram que o público gostaria de Gracyanne no Paredão. Em diversos momentos, a multidão presente ainda entoou que a musa fitness era falsa e que deveria ser eliminada.

Os fãs de Renata ainda aconselharam de que ela não soltasse a mão de Vilma. "Fico com ela até o fim, eu to fechada com a Vilma", garantiu a loira.

Sobre Aline, algumas pessoas alertaram de que a baiana teve ciúmes de Renata por conta de Diogo. Ainda garantiram que a ex-policial militar e Vinícius falavam mal da bailarina e, por isso, ela deveria focar nos dois participantes.

A sister também foi informada sobre a falsidade de Joselma. Outros ainda garantiram que Guilherme tinha um bom coração, mas era um jogador forte e poderia ser uma ameaça para ela.

Renata ainda conseguiu matar a saudade de alguns familiares e amigos. Enquanto alguns foram até o local ver a sister, outros, como a mãe da cearense, falou com ela por uma ligação de vídeo.

No meio de um turbilhão de informações, a jogadora ainda descobriu que estava imune. Curiosa, ela também questionou quem seriam as atrações da próxima festa.

Muitos fãs pediram que a Renata retomasse o jeito que apresentou na primeira semana de confinamento. "Isso é muito difícil, gente", disse quase entre lágrimas.

Em todo o tempo, as pessoas continuavam aconselhando sobre os gêmeos. Enquanto alguns pediam que ela se afastassem, outros diziam que ela precisava se unir ainda mais com o quarto Fantástico para combinarem votos.

Diante de tantas falas, Renata se mostrou ainda mais confusa: "Vocês tem que se decidir, ou solto a mão dos gêmeos ou fico com os gêmeos", disparou.

A sister ainda afirmou que não contará para a casa sobre a dinâmica, que apenas se abriria com Eva e falaria informações estratégicas para Vilma. Sobre as informações de outros jogadores, Renata disse que não passaria nada para seus rivais.

Mesmo depois de ser muito alertada sobre os gêmeos e Maike, Renata deu a entender que não se afastaria deles. "Eu preciso deles para votar, gente", justificou.

