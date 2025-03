Vitrine do Seu Fifi: Renata sai da casa e brothers reagem no 'BBB 25'

Na manhã desta quinta-feira, 13, Renata foi chamada para sair da casa do BBB 25 temporariamente. Ela integra a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi, em que poderá saber de "fofocas" externas por meio do público enquanto estiver exposta em uma cabine de vidro, no Via Parque Shopping, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro.

A sister saiu da casa após o toque de acordar e foi para o confessionário se vestir. Além disso, ela teve que arrumar as malas e não recebeu mais detalhes da dinâmica.

Enquanto arrumava os itens de Renata, Eva teorizou: "Deve ser algum quarto, alguma coisa". Ela enviou energias positivas para sua dupla.

"Acho que ela vai pro México, ir pra outro Big Brother", brincou também um dos gêmeos.

Renata foi buscada por alguns dummies, que surpreenderam os participantes e assustaram Aline. "Deve ser alguma dinâmica com o público", adivinhou Daniele Hypólito.

Veja como é a Vitrine do Seu Fifi por dentro

A produção do programa também divulgou, na manhã de quinta, 13, como é a parte interna da Vitrine do Seu Fifi, que está localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.