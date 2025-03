Vinícius completa desafio e chora em festa por pés sangrando: 'Tanta dor'

Vinícius conseguiu completar o desafio e voltar para a Festa do Líder na madrugada de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vinícius foi o escolhido por Maike para ser "barrado do baile". O desafio para o brother conseguir voltar à festa era encher cinco tanques de água usando um mini doseador. Ao encher cada tanque, ele conseguia pegar uma letra da palavra "festa".

Durante o desafio, Vinícius reclamou de dores. Para conseguir pegar as letras do tanque, ele precisava encaixar a mão por uma grade apertada. "Que dor, Jesus Cristo... Ai!

Após quase seis horas de desafio, ele conseguiu voltar pra festa e foi parabenizado, inclusive, por Maike.

Ele foi abraçado por sua dupla, Aline, e caiu no choro reclamando de ter os pés e mãos "sangrando e inchados". "Eu nunca senti tanta dor na vida, só na primeira vez que fiz crossfit", disse.

Meu corpo tava doendo muito. Tá tudo doendo. Meu pé tava sangrando, eu tava descalço. Meu pé tá cheio de calo. Aqui, abriu meu dedo Vinícius

