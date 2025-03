Vai se afastar do gêmeos? Renata traça plano após receber informações

Renata, 33, entrou nesta manhã na Vitrine do Seu Fifi, localizada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O público fez questão de apontar para Renata que os gêmeos não eram confiáveis. Além de revelarem falas problemáticas dos irmãos, os fãs ainda garantiram que João Gabriel e João Pedro não eram bem-vistos fora da casa.

Recebendo inúmeros conselhos sobre o que fazer em relação aos aliados, a bailarina se mostrou confusa e, ao mesmo tempo surpresa. "Os gêmeos estão tão ruins assim?", questionou.

A todo momento, os fãs que passaram pelo local garantiam que Renata precisava se afastar deles. "Eu preciso deles para voto, gente", reagia a sister.

Após algumas horas sendo metralhada por informações, a cearense começou a armar um plano de ação, negando que os coloria direto na berlinda. "É estranho eu sair e colocar eles no Paredão. Porque vai ficar um negócio... eu vou soltar informações que eu ouvi a respeito deles, que eles falaram a respeito de mim. Eu não vou dizer a visão geral do público. Eu vou dizer o que eles falaram de mim".

Renata ainda garantiu que só compartilhará tudo o que sabe com quem confia. "Pra Eva e pra Dona Vilma eu vou rasgar tudo. Mas pros gêmeos não vou falar tudo".

