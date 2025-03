Um show de merda: a banda de metal que ganha a vida cantando sobre cocô

Há bandas que falam de dragões, lutas de espada, doenças venéreas e morte. Mas um quarteto da Tchéquia — antes conhecida como República Tcheca — foi além e hoje ganha seus euros e dólares cantando quase que exclusivamente sobre um tabu: cocô. O Gutalax desembarcou ontem para sua estreia em São Paulo e segue para mais quatro shows no país.

A história do Gutalax começou há 16 anos e poderia ser bem diferente. "Lá no começo, a gente estava pensando se cantaríamos sobre merda ou outra coisa. No nosso primeiro show, a gente cantava sobre fast food, hambúrgueres e usávamos máscaras de animais. Mas decidimos mudar", contou a Toca o vocalista Maty, um declarado fã de Sepultura e Krisiun.

"Cagar é um tabu em qualquer lugar do mundo, mas é supernatural. Todo mundo precisa soltar um barro uma vez por dia. E a gente nunca para de ter ideias sobre isso, cocô é imortal", acrescentou ele, autor de canções com trocadilhos como: "Assmeralda", "Diarreho", "Poopcorn" e "Fart Fart Away".

O som da banda é conhecido como goregrind, uma perna do grindcore. No caso deles, costuma-se chamar de gore'n'roll, por causa dos riffs e batidas mais simples - com muitos samples com sons de pum e evacuações.

Mas o que chama atenção mesmo são os vocais de Maty, algo que soa como um porco. No mundo do metal, é o pig squeal - mas o de Maty não tem igual, por soar como um ronco mesmo. Questionado por um fã em como ele canta assim, o checo respondeu sem cerimônias: "A voz vem da garganta... E do cu".

Estreia em São Paulo: unicórnio, bexigas e muita dança

O primeiro de dois shows em São Paulo foi no La Iglesia Borratxeria, na zona oeste de São Paulo - o segundo é hoje no Hangar 110, com ingressos esgotados. E quase a estreia foi um show de horror, afinal, a vizinhança ficou sem luz pelas chuvas na capital paulista e só com a chegada de um gerador o evento começou, com mais de duas horas de atraso.

Sob o olhar de João Gordo, do Ratos de Porão, velho amigo dos checos, o quarteto foi ao palco com seus tradicionais macacões de proteção. E, apesar do papo de cocô e o som pesado, a banda é introduzida com clássicos da disco music, como a música dos Caça-Fantasmas, e faz o que qualquer deve fazer num palco: se diverte.

Os integrantes dançam, fazem piadas e riem, enquanto Maty "ronca" e comanda o público. No mosh, havia uma pessoa com macacão de unicórnio, bexigas (ou camisinhas) voando pelo ar e até um cavalinho de borracha, daqueles de criança, que foi adotado pelo vocalista. Isso sem falar do papel higiênico voando sobre as cabeças de todos.

Pra fechar, o Gutalax faz uma versão checa e pesada da música que qualquer criança no Brasil canta como "Seu Lobato tinha um sítio, iaiaô", deixando todo mundo com um sorriso no rosto para voltar pra casa.

Vale dizer que Gutalax vem do nome do remédio guttalax, que serve, é claro, para facilitar quem precisa fazer cocô em casos de intestino preso. Só podia, né?

Outros shows pelo Brasil

13/3 - São Paulo (Hangar 110)

14/3 - Belo Horizonte (Caverna Bar)

15/3 - Rio de Janeiro (Heavy Beer)

16/3 - Curitiba (Basement)