Globo e Max trocam farpas por novelas nas redes sociais: 'Assume, my love'

"Beleza Fatal" ou "Vale Tudo"? Esse foi o tema da "treta" entre Globo e Max no X ontem.

O que aconteceu

Globo postou uma indireta na rede social. "Alguns sonham em ter um novelão, mas só 'Vale Tudo' é 'Vale Tudo'!", diz postagem no perfil oficial da emissora no X. O intuito do post era divulgar o trailer do remake, que estreia no dia 31 de março:

Alguns sonham em ter um novelão, mas só #ValeTudo é Vale Tudo! 🔥



Já parou pra assistir esse trailerzão incrível? Chega mais e segue o fio para saber um pouco mais sobre 🧶 pic.twitter.com/9DDlNmWLNK -- TV Globo 📺 (@tvglobo) March 10, 2025

A indireta foi para a Max. A plataforma de streaming tem o maior "novelão" do momento: "Beleza Fatal", cujos capítulos finais serão disponibilizados na semana que vem.

A plataforma não deixou barato. "Eu reconheço um lolover de longe, Glô. Assume, my love!", diz o post da Max. Na novela, "Lolover" é como se chamam os fãs da vilã Lola Argento, interpretada por Camila Pitanga. "My love" também é um bordão da personagem, que conquistou fãs na vida real.

eu reconheço um lolover de longe, Glô 💅🏾 assume, my love! pic.twitter.com/vXSMQG1oYX -- Max Brasil (@StreamMaxBR) March 12, 2025

Em resposta, a Globo citou outra personagem de Camila Pitanga. "Que linda, meu amor. Você é muito criativa… Com um pouquinho mais de capítulos você vira uma novela de catiguria", disse a emissora. "de catiguria" era o bordão de Bebel, da novela "Paraíso Tropical".

que linda, meu amor. você é muito criativa… com um pouquinho mais de capítulos você vira uma novela de catiguria 💋 pic.twitter.com/ixz0KekctP -- TV Globo 📺 (@tvglobo) March 12, 2025

Os fãs de "Beleza Fatal" defenderam a novela. "Com 'Mania de Você' no horário nobre eu teria vergonha de postar isso", escreveu um usuário do X. A novela, que chega ao fim no dia 28, tem ido mal de audiênica: "A novela estava dando 19 (de audiência) nesta semana, o que é péssimo para a Globo. É como se fosse aquele resíduo, aquela gordura que a Globo tem de telespectadores que não saem da Globo. Só isso que explica 19", opinou Leão Lobo, colunista de Splash.

Com Mania de Você no horário nobre eu teria vergonha de postar isso Glôpic.twitter.com/vqhMmkW1qo -- Portal Ypis (@ypisportal) March 12, 2025

Os fãs da Globo também se pronunciaram. "Max com novela de 40 capítulos, quero ver o dia que fizerem sucesso com novela de 180 capítulos. Esse elenco da Max é cria da Globo, e copiaram Avenida Brasil na cara dura", escreveu um usuário da rede social.