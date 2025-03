Após 4 meses em CTI devido a um AVC, Toni Platão é transferido para quarto

O cantor Toni Platão, 62, foi transferido para um quarto no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, após ficar quatro meses no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) em decorrência de AVC (Acidente Vascular Cerebral). A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

O que aconteceu

Toni está internado desde 11 de novembro de 2024, quando sofreu AVC. Agora, ele segue em reabilitação em quarto da unidade hospitalar.

Conforme boletim médico divulgado hoje, ele recebeu alta do CTI onde tratava "grave acidente vascular cerebral". O boletim é assinado pelo médico neurocirurgião Paulo Niemeyer e pelos médicos Henry Silva e Scyla Salgado.

Boletim destaca que Toni precisava de tratamento e cuidados intensivos quando foi internado: "Comunicamos que o Sr. Antônio Rogério Coimbra, também conhecido como Toni Platão, radialista, cantor, comentarista de futebol, iniciou sua internação no Hospital Adventista Silvestre desde o dia 11 de novembro de 2024, devido a um grave acidente vascular cerebral. Na ocasião, ele necessitava de tratamento cirúrgico e cuidados intensivos, os quais foram prestados de imediato pela instituição".

Toni recebeu alta do CTI ontem e seguiu para o quarto onde mantém recuperação: "Desde os procedimentos iniciados e mais intensamente nas últimas semanas, Toni vem apresentando uma melhora neurológica considerável e progressiva, o que lhe garantiu a alta no dia 12 de março de 2025, do CTI para o quarto, onde continuará sua reabilitação".

Ele já havia ficado internado em setembro do ano passado. Na ocasião, Platão explicou que está com as carótidas entupidas e precisou instalar um stent no coração para desobstruir as artérias. Em nota divulgada nas redes sociais, o artista disse que o problema cardíaco é resultado de seu vício em tabagismo.

Cantor escreveu que "a conta" pelos anos de fumante "chegou" e ele está "pagando agora". "Depois de anos de tabagismo, minhas carótidas pediram arrego, entupiram", relatou.