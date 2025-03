Sérgio Mallandro é assaltado na porta de hotel e tem celular levado em SP

Sérgio Mallandro, 69, foi assaltado na tarde de hoje na Rua Augusta, região central de São Paulo, e teve o celular levado.

O que aconteceu

Mallandro estava na porta do hotel quando foi surpreendido pelo ladrão, que estava em uma motocicleta. O humorista teve o celular e o óculos que estava em seu rosto levados. A informação foi confirmada a Splash pela equipe do famoso.

Humorista não ficou ferido, mas se assustou após o assalto. Ele foi até uma loja para bloquear o aparelho telefônico e retornou hoje mesmo para o Rio de Janeiro, onde mora.

Sérgio Mallandro é um dos principais humoristas do Brasil. O artista se dedica aos palcos em shows de stand up e também comanda um podcast ao lado do ator Renato Rabelo, o Papagaio Falante.

Splash entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para questionar se alguma ocorrência do caso foi registrada e aguarda retorno.