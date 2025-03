Roberto Carlos afirma ser 'intenso' no amor: 'Eu continuo namorando'

Roberto Carlos, 83, abriu a intimidade ao falar sobre namoro durante coletiva de imprensa no cruzeiro Além do Horizonte no Rio de Janeiro. "Continuo namorando", afirmou ele, mais uma vez, sem revelar o nome da amada.

O que aconteceu

O cantor disse que a namorada não está em alto-mar com ele. "Não trouxe a minha namorada. Ela não pode vir... tinha outros compromissos"

Questionado como é o Roberto na intimidade, ele retrucou: "Você está querendo saber demais".

Como diz a canção, Roberto garante ser "aquele amante a moda antiga que manda flores". "As minhas músicas falam desse romantismo que eu tenho. Sou um cara romântico. Isso tudo está colocado nas canções, sabe?

E o namoro? É sempre muito intenso em todos os sentidos.

Roberto Carlos

Além do Horizonte

É a primeira edição do cruzeiro Além do Horizonte, que sucede o famoso Emoções em Alto Mar. O transatlântico Costa Pacífica é anunciado como um "navio com alta tecnologia e bandeira italiana".

É a retomada do projeto após o término da parceria com o empresário Dody Sirena, que afirmou recentemente que Roberto Carlos ainda tinha pendências com ele. "Foram 24 anos de parceria, não 30 como o Dody disse por aí. Eu não conheço nenhuma pendência minha em relação a ele, vamos ver o que dizem as auditorias".