Renata revela estratégia que adotará ao retornar após Vitrine do Seu Fifi

No fim da tarde de hoje, Renata revelou a presentes na Vitrine do Seu Fifi qual será a estratégia que vai adotar ao retornar para o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata contou que não irá expor o que descobriu para todos da casa. "Vou falar só com a Aline, Joselma e esse da Gracyanne com a Daniele porque o marido dela veio aqui."

A bailarina explicou sua estratégia. "São meus embates e essa informação [da Daniele] porque o marido dela veio."

Fábio, marido de Daniele, pediu que Renata conversasse com Diego e Daniele sobre Gracyanne. Edson, irmão de Diego e Daniele, também pediu que Renata alerte os irmãos sobre a influenciadora fitness.

O horário que Renata voltará para o jogo ainda não foi anunciado.

