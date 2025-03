Renata se emociona ao ver mãe pelo celular: 'Te amo, saudades'

Renata, do BBB 25 (Globo), se emocionou ao ver sua mãe por videochamada hoje no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Splash presenciou a cena.

O que aconteceu

Renata está em uma espécie de "casa de vidro", lendo mensagem e ouvindo o público. Ela foi eleita para estar nesta "Vitrine do Seu Fifi", nova dinâmica da edição, e deve voltar para a casa ainda hoje.

Sua mãe não conseguiu estar presente, mas fez questão de fazer uma chamada de vídeo com a sister.

Renata se emocionou e deu saltos de alegria ao vê-la. "Te amo, te amo, te amo. Saudades", disse, fazendo "corações" com as mãos.

