Renata já esta na Vitrine e ouve público de shopping lotado

Renata, do BBB 25 (Globo), está lendo mensagens e interpretando as falas do público que apareceu hoje no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para prestigiá-la.

O que aconteceu

Renata passará algumas horas na tarde de hoje ouvindo o público antes de voltar para a casa do BBB 25 (Globo).

Isolada em uma espécie de "casa de vidro", ela tem lido diversas placas e escutado em conselhos de jogo. Há quem diga para ela mudar de grupo, não "soltar a mão dos gêmeos" e até formar casal. "Não tenho nem psicológico, deixa de ser louca", respondeu sobre este último pedido.

Ela também reconheceu alguns rostos familiares, de amigos e familiares, do outro lado da vitrine. Gerusa Pacheco, 55, a mãe de Eva, foi uma das espectadoras que apareceram.

A sister chegou a se emocionar e vibrar com a multidão de pessoas que foi vê-la. Ainda dançou com o público ao descobrir que está imunizada nesta semana.

