Renata é convocada para 'desafio': 'Retorno vai depender do seu desempenho'

Renata foi convocada para um "desafio" na manhã de hoje no BBB 25 (Globo), sem saber que estreará a Vitrine do Seu Fifi no reality show.

O que aconteceu

Por volta das 8h30 de hoje, os brothers foram acordados ao som de um alarme. Em seguida, a produção pediu para que todos fossem para a sala.

Na sala, Renata foi convocada e orientada a fazer suas malas. "Atenção, Renata: você vai agora para um desafio. Faça suas malas imediatamente", dizia a voz.

O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho. Vá até a despensa, vista o macacão e aguarde orientações Big Boss

Os brothers não foram avisados, mas Renata foi a mais votada pelo público para a "Vitrine do Seu Fifi". A bailarina será levada até uma vitrine no shopping no Rio de Janeiro, em uma espécie de Casa de Vidro. Lá, ela terá contato com o público e poderá receber as informações e fofocas que o público quiser contar. Além disso, ela também receberá um tablet para ler fofocas selecionadas enviadas nas redes sociais.

A sister correu para vestir o macacão na despensa e, em seguida, arrumou suas malas.

João especulou que a sister fosse para o "quarto branco". "Deve ser, talvez. Não sei. Eu não apertei nada, não fiz nada diferente. Ora por mim (...) Ainda bem que fui embora cedo ontem (da festa)", disse Renata.

A sister deixou a casa acompanhada por dois dummies por volta das 9h. "Quero entender por que ela", disse Maike.

Renata voltará para a casa ainda hoje. A reportagem de Splash estará no shopping para o qual Renata foi encaminhada para trazer atualizações.

