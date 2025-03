Qual o melhor filme de Tarantino? O próprio diretor elege seu preferido

Com uma obra elogiada pela crítica e premiada, sendo dois Oscars de Melhor Roteiro Original (1995 e 2013), Quentin Tarantino, 61, elegeu o melhor entre os filmes que criou.

O que aconteceu

"Cães de Aluguel" (1992) foi escolhido por Tarantino como o seu melhor projeto no cinema. A afirmativa aconteceu no final dos anos 2000 em uma entrevista a Charlie Rose, reeditada recentemente pelo portal Far Out Magazine.

Sempre que as pessoas me perguntavam qual era meu filme favorito, quase parecia um sacrilégio dizer qualquer coisa além de Cães de Aluguel, porque mudou minha vida. E nunca mais haverá isso. Realmente acho que é um filme perfeito para sua proposta. Já se passaram 17 anos, então posso dizer isso agora sem soar como se estivesse me autoengrandecendo. É apenas o que é Quentin Tarantino

O filme "Cães de Aluguel" foi a estreia de Tarantino em longas-metragens. Aclamado pelo público e pela crítica, esse trabalho do diretor não recebeu prêmios célebres, como o Oscar, por exemplo, mas marcou o começo de uma trajetória sempre certeira, com sucessos como "Pulp Fiction" (1994); "Bastardos Inglórios" (2009) e "Django Livre" (2012).

Harvey Keitel e Tim Roth em cena de "Cães de Aluguel" (1992) Imagem: Divulgação

Em 2022, Tarantino deu a entender que seu preferido pode mudar a cada trabalho feito. Para Howard Stern, o cineasta disse que a resposta vai depender da ocasião. Nessa entrevista, ele elegeu "Era Uma Vez em Hollywood" o melhor filme que fez.

Por anos, pessoas me perguntam sobre o melhor. Eu sempre dizia: 'os filmes são todos meus filhos e blá-blá-blá'. Então, mudei a resposta para: 'depende de quando você me pergunta; a depender do ano ou do momento, posso citar Kill Bill ou qualquer outro'. Mas eu realmente acho que Era Uma Vez em Hollywood é o meu melhor filme.

"Era Uma Vez em Hollywood" (2019) é o último longa de Tarantino até o momento. O filme venceu o Oscar 2020 em duas categorias: Melhor Ator Coadjuvante com Brad Pitt, 61, e Melhor Direção de Arte.