Público pede volta de Boninho e critica edição do BBB em Vitrine no Rio

Colaboração para splash, no Rio

Espectadores têm aproveitado a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi de hoje para criticar o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O público presente em um shopping da Zona Oeste do Rio, onde a BBB Renata está confinada em uma versão da Casa de Vidro, não se limitou a levar apenas informações externas para a bailarina.

Pelo menos três cartazes exibidos no local pediam o retorno de Boninho ao comando do reality, além de alertar que o programa está "flopado". "O Boninho [ex-diretor] não deixava ficar assim. Esse negócio de dupla não funcionou. Tanto que começaram a eliminar em dupla e agora é individual", opinou o influenciador Wallace Cassiano, da página Achados do Nego.

Cassiano, que se declara fã do Big Brother Brasil, acredita que o diretor Rodrigo Dourado tentou copiar a dinâmica do reality A Fazenda, da Record, ao convidar a ex-peoa Gracyanne Barbosa para o elenco.

Para ele, uma mudança poderia ajudar a movimentar o jogo. "Tem que entrar alguém anônimo para soltar algumas informações e agitar a casa", sugeriu.

