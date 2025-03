'Belo vai ser pai': público mente para Renata na Vitrine do Seu Fifi

O público que foi à Vitrine do Seu Fifi do BBB hoje levou muitas informações para Renata — nem todas elas, no entanto, são verdade.

O que aconteceu

Uma espectadora levantou um cartaz dizendo que Belo será pai. O cantor é ex-marido de Gracyanne Barbosa, que participa como camarote da edição.

A informação, no entanto, não procede. O cantor não fez nenhum anúncio de paternidade; sua namorada, a modelo e empresária Rayane Figliuzzi, também não se pronunciou.

Um dos cartazes ainda mencionava Gracyanne. "Bem feito", escreveu a mesma espectadora do programa.

Cartaz na Vitrine do Seu Fifi diz que Belo vai ser pai e menciona Gracyanne Imagem: Reprodução/Redes sociais

Como é a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'?

A dinâmica ocorre toda nesta quinta-feira. Pela manhã, Renata foi avisada que sairia do confinamento e foi retirada da casa.

A bailarina foi levada até uma vitrine, montada em um shopping no Rio de Janeiro. Os demais participantes foram informados que ela participará de um desafio que vale a permanência no jogo.

Nessa espécie de casa de vidro, ela terá contato com o público e poderá receber as informações que o público quiser contar. Além disso, ela também receberá um tablet para ler fofocas selecionadas enviadas nas redes sociais.

Renata volta para o jogo ainda nesta quinta-feira. A sister terá imunidade na semana.