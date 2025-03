Protegeram Vitória? Globo faz o melhor para o BBB 25, diz Saryne

A participação de Renata no "Vitrine do Seu Fifi" tem rendido bons momentos para o BBB 25. Na tarde desta quinta-feira (13), Douglas Almeida, filho de Vilma e irmão de Diogo, esteve entre o público para dar um recado para a bailarina. Bárbara Saryne analisa a atitude dele no Splash Show de hoje.

Douglas levou um cartaz para falar sobre os favoritos do programa, e disse para Renata que Vitória carrega este posto por conta da torcida de Juliette.

Isso pode confundir ainda mais a cabeça da Renata, né. Não sei se isso vai ajudar. É uma informação que não sei se importa para o jogo dela. Capaz de confundir mais.

Leão Lobo

Às vezes prejudica a pessoa, né? Ela achando que a Vitória não é nada aqui fora. "Ah, não é nada, é só por causa da Juliette, ela não tem uma torcida própria". E aí se lasca, né?

Bárbara Saryne

Em determinado momento do dia, uma pessoa usou uma placa para tentar dizer para Renata que Vitória seria protegida pela Globo. Naquele momento, a produção pediu para que a bailarina mudasse de lugar. Leão acredita que não existe uma proteção sobre a atriz, mas ela tem um papel de destaque depois de ter sido vítima no embate contra as irmãs Thamiris e Camilla.

Eu acho que a produção sempre vai torcer para o que é melhor para o programa, para o que vai render mais. Eu não acho que eles protegem os personagens simplesmente porque eles querem proteger. Eles protegem a história do programa. E como a Vitória foi uma das poucas que teve uma história em algum momento, é óbvio que a direção não queria que ela saísse naquele momento

Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.