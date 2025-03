Público aconselha Renata aos gritos: 'Gracyanne falsa, Aline doida'

Renata, do BBB 25 (Globo), tem escutado conselhos do público hoje no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A sister está em uma espécie de "casa de vidro", lendo mensagem e ouvindo o público que foi prestigiá-la ao vivo. Ela foi eleita para estar nesta "Vitrine do Seu Fifi", nova dinâmica da edição, e deve voltar para a casa ainda hoje.

Renata recebeu diversos conselhos, desde pedidos para ela mudar de grupo até para formar casal. "Não tenho nem psicológico, deixa de ser louca", respondeu sobre este último pedido.

Em determinado momento, ela ouviu o público gritando em coro: "Gracyanne falsa, Delma falsa, Aline Falsa".

"Aline doida" e "Não se misture com os gêmeos" também estão entre os "conselhos" recebidos pelo público.

