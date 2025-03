As polêmicas de Rafael Cardoso: de vícios e traição à mensagem para menor

Quando expôs condição de saúde em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, Rafael Cardoso admitiu que muitos dos problemas com os quais se envolveu — como agressão a um idoso —, foram motivados pelo vício em álcool e drogas. Relembre as polêmicas que o ator já se envolveu.

Mensagem para menor

Em conversa com Roberto Cabrini, no "Domingo Espetacular" (RecordTV), Rafael Cardoso assumiu que enviou mensagens para a atriz Duda Wendling, quando ela tinha apenas 15 anos. Hoje ela tem 18, e faz 19 em junho.

Ele também admitiu que traiu a ex-mulher Mari Bridi, com quem se relacionou por 15 anos: "[Fui infiel] algumas [vezes]. Aconteceu [a troca de mensagens com Duda]. Tanto eu não sabia que era menor que falei 'ó, me desculpa'. E ainda brinquei: 'Quando você for maior, se quiser, pode falar comigo'. Porque eu não sabia. Imagina, eu tenho duas filhas".

Foi totalmente errado da minha parte, um erro sem tamanho. Eu ficava muito com isso, aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem. E quando eu acordava no outro dia, que eu via aquela lista de pessoas que eu tinha falado, eu falava 'nossa, o que é que eu estou fazendo da vida?' .

Rafael Cardoso, em entrevista a Roberto Cabrini

A ex-atriz mirim falou sobre o assunto pela primeira vez nesta semana em entrevista à jornalista Fabia Oliveira, por Metrópoles. Duda tinha trabalhado com Cardoso na novela "A Vida da Gente", em 2011, quando só tinha 6 anos.

A própria Duda Wendling contou que recebeu mensagens do ator "do nada". "[Tirando o período da novela quando eu tinha 6 anos] a gente nunca mais se encontrou. Até que, do nada, eu estava dormindo, minha mãe tinha acesso ao meu Instagram nesse época, e ela me acordou. Era 2h, 3h da manhã, e ele começou a me mandar mensagem no temporário. Não tinha nada apelativo [nas mensagens], mas era estranho, por eu ser menor de idade e o cara ter me conhecido quando eu tinha 6 anos de idade".

De qualquer forma, o tipo de mensagem não foi de safadeza, nem nada disso. Mas se eu tivesse dado corda, acho que teria sido. Pelo fato de ele perguntar quem mexia no meu Instagram, se era eu mesma que estava vendo as mensagens, pediu foto pra comprovar que estava falando comigo.

Duda Wendling, ex-atriz mirim

Duda Wendling disse, em 2022, que dois dos preparadores do elenco infantil do SBT eram pedófilos Imagem: Reprodução/YouTube

Vícios

O ator também falou sobre seu vício em álcool, drogas e sexo. Na Record, ele disse que não pode errar: "Não estou curado. E, se errar de novo, não terei outra oportunidade".

Na conversa com Cabrini, ele ainda revelou ter compulsão sexual. "Sim, chegou dias de eu transar com 5 mulheres diferentes". Hoje, ele está em tratamento: "Tenho me tratado, bastante, inclusive".

Após a entrevista, Rafael disse estar "controlando gatilhos". "É um dia após o outro, controlando os gatilhos, vencendo os medos e construindo um novo presente! Visando um futuro melhor ainda. Abri me coração falando sobre minha doença incurável — não há cura para a adicção e a compulsividade. É um dia após o outro. Um dia a compulsividade vai estar na alimentação; no outro, no treino; no outro, no estudo".

Rafael Cardoso participou de "Cara e Coragem" Imagem: Globo/Camilla Maia

Processo por ameaça

Sônia Bridi, ex-sogra de Rafael Cardoso, está processando ele por ameaças. A jornalista entrou com um pedido de medida protetiva contra o ator. A ação, que começou em agosto de 2023, veio à tona em novembro do ano passado.

Justiça do Rio de Janeiro determinou que Rafael mantenha uma distância mínima de 100 metros. Além disso, ele ficou proibido de fazer contato por qualquer outro meio, podendo inclusive ser preso em caso de descumprimento.

Sônia Bridi afirmou, no processo contra Rafael Cardoso, que enfrentou violência psicológica, violência moral e violência patrimonial Imagem: Reprodução/Instagram

Saída de novela pós-separação

Fim do casamento com Mariana Bridi, em 2022, foi o pontapé inicial para as polêmicas. Ele chegou a pedir para deixar o elenco de "Amor Perfeito" (Globo) por conta da repercussão sobre a vida pessoal.

Pedi para sair por conta de tudo que estava acontecendo. Eu estava mudando de casa, acertando toda a parte judicial da separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor.

Rafael, em entrevista ao jornal O Globo

Mari Bridi e o ex-marido, o ator Rafael Cardoso Imagem: Reprodução/Instagram

Fim do relacionamento: 'Já tô fudid*'

Os dois se separaram em 2022 após 15 anos de relacionamento. Rafael tornou o divórcio público em dezembro de 2022, após ser questionado num evento sobre a ausência da mulher e corrigir: "Ex-mulher". Os dois são pais de Aurora, 10, e Valentim, 6.

O ator diz que Mari Bridi não gostou da forma como o anúncio foi feito. Em entrevista a Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante, logo após anunciar a separação, Rafael Cardosos contou que a ex estava descontente.

Já estou f*dido pra car*lho com ela, que ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão', que colocaram isso na minha boca... disse Rafael Cardoso na época

Flertes quando era casado

Influenciadora digital acusou o ator de dar em cima dela enquanto estava casado. Taynara Nunes, 25, divulgou prints de duas DMs (mensagens diretas) para mostrar que o protagonista de novelas como "Espelho da Vida" tentou se aproximar. Uma delas trazia um emoji de coração.

Exposed das mensagens sugestivas ocorreram após ator zombar filho de Leonardo. As mensagens surgiram após Rafael Cardoso zombar de João Guilherme por usar cropped. A influenciadora Taynara Nunes foi a primeira a divulgar os prints: "Cropped não pode, mas trair sim", escreveu. Depois dela, outras compartilharam as mensagens que receberam do artista.

Após polêmicas com Rafael Cardoso, influenciadora Gabrielle Gambine mostra mensagens que recebeu do ator Imagem: Reprodução/Instagram

Influenciadora Gabrielle Gambine compartilha mensagens que recebeu de Rafael Cardoso Imagem: Reprodução/Instagram

Endosso a homofobia

Rafael compartilhou um post considerado homofóbico do humorista Nego Di, que insinuava que João Guilherme gostaria de "dar o rabo" por usar cropped. "Bah, estou contigo, negão", escreveu Rafael ao divulgar o post.

João Guilherme usa cropped em Paris, na França, e foi alvo de homofobia mesmo sendo hétero Imagem: Reprodução/Instagram

Agressão a idoso

Imagens do circuito de segurança de um restaurante, no Rio de Janeiro, gravaram o artista agredindo o gerente do estabelecimento em fevereiro de 2024. O homem era idoso. À época, a vítima afirmou que o ator estava "completamente transtornado". Ação terminou após acordo proposto pelo Ministério Público.

Famoso divulgou um pedido de desculpas, no início de março, por meio da assessoria de imprensa. "Estamos passando aqui para informar que o ator e empresário Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente. O ator estava sob efeito de medicação, mas isso não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis".