Passado difícil: o que aconteceu com Yara Cortes, de 'História de Amor'?

A atriz Yara Cortes, que morreu em 2002, pode ser vista atualmente nas tardes da Globo em "História de Amor" (1995). Na trama, ela dá vida a Olga Moretti, avó do protagonista Carlos (José Mayer). Além da longa carreira de atriz, ela também teve outras profissões, como enfermeira e aeromoça. Relembre a trajetória.

Internato e outras profissões

Após perder a mãe aos 10 anos, Yara Cortes foi criada em um internato. Oriunda de família abastada, ela foi matriculada em um internato, no qual começou a manifestar seu interesse pelo teatro, mas ainda timidamente.

Foi enfermeira na Segunda Guerra e aeromoça, entre outras profissões. Antes de se tonar atriz definitivamente, Yara se mudou para o Rio Grande do Norte para servir como voluntária durante a segunda grande guerra (1939-1945). Também atuou como aeromoça em duas companhias aéreas, além de telefonista e funcionária de uma construtora.

A atriz Yara Cortes em meados de 1950 Imagem: Arquivo Nacional

Carreira de Yara Cortes

Sua trajetória no teatro começou em 1938, e na televisão, em 1951, aos 30 anos. Nascida Odete Cipriano Serpa, ela adotou seu nome artístico Yara Cortes quando foi aprovada na Companhia de Teatro Dulcina. Em seguida, estreou na TV Tupi.

Foi contemporânea de Fernanda Montenegro, Sérgio Britto, Ítalo Rossi e Célia Biar. Junto a esses grandes nomes, estrelou espetáculos famosos, como "O Mambembe" e "O Chifrudo".

Fez carreira na Globo, acumulando mais de 20 trabalhos na emissora. Esteve em clássicos como "O Rebu", "O Grito", "O Casarão", "Dona Xepa" (onde fez a protagonista), "O Bem Amado", "Top Model" e "Felicidade".

Yara Cortes como Chica Bandeira, na série 'O Bem Amado' (Globo) Imagem: Divulgação/Globo

"A Viagem" (1994) e "História de Amor" (1995) foram as últimas novelas de Yara Cortes. Em 1998 e 1999, porém, participou de episódios do extinto Você Decide.

Yara Cortes preferia se dedicar a um personagem só. Por isso, a atriz raramente conciliava trabalhos no teatro e na televisão. No cinema, ela teve uma presença singela, com papéis em seis filmes.

Não teve filhos e nem se casou. Sempre com a vida discreta, viveu seus últimos anos em um pequeno apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde criava dezenas de pássaros.

A atriz morreu em 17 de outubro de 2002, aos 81 anos. A causa oficial da morte foi insuficiência respiratória aguda ocasionada pelo câncer de pulmão.