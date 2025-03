Nutri detalha dieta que fez Luciana Gimenez perder 3 kg para o Carnaval

O nutricionista Michel Haddad deu detalhes de como ajudou Luciana Gimenez, 55, a secar 3 kg para desfilar pela Vai-Vai no último Carnaval.

O que aconteceu

O profissional chegou a residir na casa da apresentadora por algumas semanas a fim de ajudá-la de forma mais efetiva. "Foi um desafio ela conseguir levar a marmita para televisão, ou lanches [quando saía] para fazer algum procedimento ou fazer algum trabalho na rua. Conseguiu elaborar marmitinhas para ela, elaborar snacks, lanches, para que ela conseguisse levar nesses cenários", contou ele à revista Quem.

Haddad conta que as principais dificuldades da apresentadora eram driblar a fome e a paixão pelos doces. "Ela come bem, gosta de comer, gosta de coisas doces. Vejo que o desafio foi transformar esse doce que ela gosta de comer em doces mais saudáveis, e com as calorias que ela poderia ingerir dentro desse plano."

Ele afirma não ter cortado nenhum alimento da dieta de Luciana e mantido cinco refeições diárias para ela. "O que fizemos foi apenas controlar a quantidade de caloria. Ela tinha que gastar mais com atividade física e consumir menos dentro do plano alimentar dela, ter um déficit calórico. Nossa estratégia foi colocar mais refeições ao longo do dia, fazendo quatro, cinco refeições ao longo do dia, para ela estar sempre bem saciada, para ela não ter muita fome ao longo do dia."

Houve também um cuidado especial com a questão intestinal da estrela da RedeTV!. "Luciana tinha alguns relatos de um mau funcionamento intestinal, então a gente cuidou desse intestino dela junto com esse déficit calórico. Isso tudo funcionou super bem."

Graças a essa reeducação alimentar, ela perdeu quatro quilos e já recebeu um novo cardápio para manter os benefícios alcançados. Haddad ainda visita a paciente todos os meses para ajudá-la nesse processo.