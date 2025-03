Não há polêmica: Vitória 'real' sempre quis ser interpretada por Montenegro

"Vitória" conta a história real de uma aposentada que, em 2005, desmontou uma perigosa quadrilha a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento. Antes de estreia nos cinemas, que acontece hoje, o filme já gerou polêmica, já que a personagem principal, vivida por Fernanda Montenegro, era, na verdade, negra.

Fábio Gusmão, o repórter que contou a história de Joana da Paz, mulher que inspirou o filme "Vitória", conversou com Splash e contou que era um sonho da própria Dona Joana ser interpretada por Fernanda Montenegro nos cinemas. Outras razões, como a possibilidade de identificação da verdadeira Vitória também motivaram a escolha da protagonista.

O longa começou a ser produzido quando Joana ainda estava viva, o que gerou preocupação de proteger informações que pudessem facilitar sua identificação. Ao escolher uma atriz para protagonizar "Vitória", o então diretor Breno Silveira —substituído por Andrucha Waddington após sua morte— não viu problema em chamar uma mulher branca, afinal não se sabia ainda a verdadeira identidade de Joana, explica a produção.

A escolha de Montenegro, no entanto, vai além de uma "atriz branca" para o filme: ela era um desejo da própria Joana. "Ela sempre dizia que Dona Fernanda era uma atriz extraordinária", dizia ela, que foi colocada no programa de proteção a testemunha após desmantelar uma quadrilha no Rio de Janeiro.

As negociações para transformar a história de Joana em um filme começaram ainda em 2005, mas Andrucha Waddington, que na época era produtor do longa, decidiu esperar de 15 a 20 anos para lançar a produção e não colocar a vida dela em risco. Mesmo durante este período de incerteza, Gusmão diz que Joana já fantasiava com a possibilidade de ser interpretada por Montenegro.

Ela dizia: 'imagina se a Fernanda Montenegro fizer o meu papel, acho ela extraordinária! Merecia ter ganho o Oscar'. Ela lembrava de 'Central do Brasil' e repetia sobre isso, porque ficava muito eufórica.

Fábio Gusmão

Empolgada, Joana da Paz questionava o escritor, que ainda não tinha nenhuma certeza sobre o filme. Quando a confirmação veio, ela ficou bastante feliz com a escolha. Joana Zeferino da Paz, a verdadeira Dona Vitória, faleceu em 22 de fevereiro de 2023, aos 97 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

O medo de que as informações ajudassem a identificar as pessoas envolvidas também levou a produção a escolher um ator negro para interpretar o jornalista Fábio, que é branco. Outro exemplo da preocupação em relação à proteção das identidades é a mudança de nomes: no filme, Joana é Nina. Fábio Gusmão é Flávio Godoy.

Qual a história de Joana da Paz?

Joana da Paz comprou uma câmera e registrou vários crimes que aconteciam em frente a sua casa, no Rio. A aposentada compartilhava as imagens com o jornalista Fábio Gusmão, interpretado no longa por Alan Rocha sob o nome de Flávio Godoy. As fitas, entregues ao repórter, levaram a denúncias que resultaram na prisão de moradores da região e PMs envolvidos com narcotráfico.

A idosa foi então jurada de morte pelos criminosos e, por isso, ficou sob proteção do Estado. Ela teve sua identidade escondida até 2023, quando morreu, e seu verdadeiro nome foi revelado. Até então, os jornais a chamavam de Vitória da Paz.

Expectativa

Gusmão diz estar empolgado com o lançamento de "Vitória" e com a expectativa é levar a história de Joana da Paz a mais pessoas. "Espero que consigam se emocionar com a obra. [...] É a oportunidade de assistir a uma história de uma mulher guerreira, corajosa, que nunca se vitimiza, apesar das dificuldades e de ter passado por diversas violências", explica para Splash.

Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.