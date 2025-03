Quem mata Molina em 'Mania de Você'? Conheça o personagem de André Abujamra

Personagem de André Abujamra, 59, tentará matar Molina (Rodrigo Lombardi) nos capítulos finais de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Abujamra interpretará um dos integrantes da máfia russa na novela das 21h. O músico e ator publicou uma foto ao lado de Rodrigo Lombardi, 48, que interpreta o grande vilão da trama global, em seu Instagram.

Ator também revelou parte de sua caracterização para o personagem. Em diversas fotos, Abujamra mostrou as tatuagens que vão compor o visual do mafioso que tentará assassinar Molina.

Fake tattos para participação dos últimos capítulos da novela Mania de Você! vou ser um mafioso Russo! aguardem André Abujamra

Nos capítulos finais de "Mania de Você", Molina será perseguido pela máfia russa. O antagonista quase será capturado pelos gringos, quando receberá ajuda inesperada de Mércia (Adriana Esteves).

Ligação de Molina com máfia russa é explicada pela morte de Volney (Paulo Rocha). O irmão de consideração de Diana (Vanessa Bueno) companheiro de Mércia tinha contatos com mafiosos russos. Ele foi assassinado por Molina e seu corpo nunca foi descoberto.

Apesar das cenas intensas, mafioso russo vivido por André Abujamra não mata Molina. No fim das contas, quem deve ser a assassina do vilão máximo da novela é a própria Mércia, que vingará todos os abusos que sofreu do amante.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.