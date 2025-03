'Minha primeira batalha foi contra o Emicida': Rashid lembra início no rap

Com quase 20 anos de carreira, Rashid consolidou a identidade de um dos MCs mais influentes da geração do universo do hip hop. Após lançar o álbum "Portal", Rashid volta no tempo direto para 2006, quando protagonizou a sua primeira batalha no rap contra um rapaz que seria seu grande parceiro na caminhada: Emicida.

Durante conversa com Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Rashid contou como foi o seu início no rap. "20 anos para mim é uma coisa muito absurda, mas, de fato, em 2006 foi quando eu voltei, né? Eu passei um tempo morando em Minas Gerais, fui para lá com uns 12 anos e voltei com 18, no final de 2005 para o começo de 2006."

Estava rolando a movimentação para começar uma das grandes batalhas de São Paulo, que foi a batalha do Santa Cruz na época. Fui até lá e tal, conhecer, saber como era e chegando lá, já dei de cara inclusive com a pessoa que se tornou meu irmão absoluto para todas as situações: o Emicida. Rashid

O rapper falou que sua primeira batalha foi contra o Emicida. "Isso já tipo na segunda edição da batalha, não foi na primeira, foi na segunda, no segundo sábado. E, na terceira, eu já fui para batalhar. Na primeira, fui olhar para entender e, na terceira, eu fui lá batalhar, minha primeira batalha contra o Emicida também."

Então, assim, parece que as coisas estavam meio que conspirando para a gente correr junto, sabe? Rashid

Rashid disse ainda que cresceu na mesma rua que Projota e agradeceu a oportunidade de ter conhecido os dois no início de sua carreira. "Eu sou de um bairro onde também morava o Projota. [...] Muitas pessoas falam: 'Ah, o que você tem para dizer para quem tá começando?' Eu acho que muito do começo, um começo que realmente te incentive, que te motive, é você encontrar pessoas que estejam na mesma fome que você."

E eu tive essa oportunidade de estar do lado de dois caras que estavam com muita fome também, tanto quanto eu, e foi nesse momento que eu tava apostando tudo ali em fazer rap, em participar das batalhas. Rashid

'Sou de uma geração que ajudou a mudar as coisas'

No papo, Rashid disse ainda que o disco "Portal" traz uma reflexão sobre as dificuldades e as vitórias dentro do rap. "Quando estou me sentindo pra baixo, eu faço o exercício retroativo e penso: 'Se eu tirar o Rashid das coisas, como estaria a cena do rap?'. E isso me motiva."

São muitos portais que eu precisei atravessar para que as coisas estivessem assim para mim e para a cena do rap hoje. Não é porque eu sou responsável, mas é porque eu faço parte de uma geração que ajudou a mudar as coisas, ajudou a trazer as coisas até aqui. Rashid

'O rap está gigante, mas tem muita réplica'

Ainda na conversa, o rapper disse acreditar que o artista precisa contar uma boa história, mesmo que existam outras histórias lançadas. "Eu acho que tem que gravar, tem que procurar as melhores formas de lançar, mas eu acho que tem que conseguir contar essa história. Sem dúvida."

E eu acho que contar a história tá muito no lance de encontrar o que é você nesse meio. A gente vive um momento que o rap ele tá absurdamente gigante, mas a gente também tem muitas réplicas, né? Tem muita coisa parecida. Rashid

No Tom

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com o rapper Rashid: