Meryl Streep vive romance 'completamente inesperado' após série, diz site

Meryl Streep, 75, e Martin Short, 74, estariam vivendo um romance.

O que aconteceu

Fontes revelaram que os astros, que vivem um par romântico na série "Only Murders in The Building" (Disney+), também estão juntos na vida real há mais de um ano. Segundo o Page Six, o relacionamento foi "completamente inesperado" por pessoas próximas ao casal.

Os próprios artistas também se surpreenderam, já que não procuravam um relacionamento quando começaram a sair. "Meryl não conseguiu evitar se apaixonar por Martin. Ele é um cavalheiro, ele a faz rir e é uma pessoa positiva em todos os sentidos. Ela ama estar ao lado dele", comentou um informante.

O romance tem recebido o apoio de todos ao redor do casal. "Os amigos e a família, incluindo os filhos deles, aprovam o relacionamento deles e os acham adoráveis juntos", completou a fonte.

Meryl e Martin se conectaram por conta de histórias parecidas — ambos perderam ex-parceiros por conta do câncer. O ator foi casado por mais de três décadas com Nancy Dolman, que morreu em 2010 após um câncer de ovário. Streep, por sua vez, viu a morte do namorado John Cazale em 1978, em decorrência de um câncer de pulmão.

A estrela de "O Diabo Veste Prada" chegou a se casar com Don Gummer posteriormente, mas o relacionamento chegou ao fim em 2017. Após mais de 40 anos juntos, a separação ocorreu de forma muito discreta e só veio à tona em 2023.

Apesar de Meryl e Martin estarem se aproximando agora, eles não pretendem se casar. "Meryl ainda é legalmente casada com o Don, mas mesmo que ela fosse divorciada, isso não é algo que ela ou Martin estejam interessados. Eles estão felizes juntos como namorado e namorada", concluiu a fonte.