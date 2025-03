Marido e filho de Vilma pedem que Renata se aproxime de brother

Douglas Almeida, o filho de Vilma, 68, e Carlos Alberto Almeida, o marido da participante, visitaram Renata, 33, na Vitrine do Seu Fifi.

O que aconteceu

Moradores do Rio de Janeiro, pai e filho foram até o Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, passar algumas informações para aliada de Vilma. Logo que chegaram, a multidão gritou o nome do marido da veterana: "Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos". Diante dos gritos, Renata se deu conta que os familiares da nutricionista estavam ali.

Carregando um cartaz, a dupla deu alguns conselhos para a cearense. "O trio deve permanecer unido. Gracy não está forte e voltou por conta da dinâmica".

Eles ainda alertaram que Vitória Strada não tem torcida. "Ela só está forte por causa da torcida da Juliette".

Já sobre Guilherme, os dois aconselharam de que Renata, Eva e Vilma deveriam se aproximar dele. "Guilherme é íntegro, puxe ele pra vocês".

Feliz por conhecer Douglas e Carlinhos, a sister agradeceu. "Foi um prazer conhecer vocês! Ela é muito especial, muito especial!"

