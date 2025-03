Marido de Dany Hypólito pede para Renata alertar esposa: 'Votar na Gracy'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Fábio Castro, marido de Daniele Hypólito, visitou Renata, que está na Vitrine do Seu Fifi do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O professor de dança enviou mensagens para a mulher e o cunhado, Diego, sobre Gracyanne Barbosa. "Pedi para ela alertar o Diego, e alertar a minha esposa que a Gracy está tendo uma atitude muito falsa com eles, e que eles precisam votar na Gracy. Eles precisam votar", disse, em depoimento a Splash.

Ele se mostrou bastante emocionado e precisou fazer pausas enquanto falava. "Ela é a mulher da minha vida. Ela é meu presente de Deus, é a minha bênção. Eu amo muito ela, e eu vou fazer de tudo por ela. Sempre vou lutar pela minha esposa".

BBB 25: Fábio Castro, marido de Daniele Hypólito, levou cartaz para Vitrine do Seu Fifi pedindo eliminação de Gracyanne Imagem: Luiza Souto/UOL

