'Mania de Você': após ser sequestrada, Mércia é salva por pessoa inesperada

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) será sequestrada por Molina (Rodrigo Lombardi).

O que vai acontecer

O vilão manda seus capangas sequestrarem a mãe de Mavi (Chay Suede). "Que isso? Uma ameaça? Que intimidação é essa?", questiona a mulher. "Ou você me diz onde tá o meu quadro ou você vai fazer uma longa viagem sem volta", responde o bandido.

Mércia continuará se negando a dizer onde está o quadro. "Não nasci ontem, meu amor... se eu falo, no instante seguinte eu morro e a Luma também! Então, não falo! Me joga no mar, que eu não sei nadar, faz o que você quiser, mas eu não vou abrir a boca", afirma ela.

Depois disso, Molina envia sua amante para o quartel da facção criminosa. No local, ela consegue roubar o celular de um dos capangas e mandar uma mensagem para Luma (Agatha Moreira).

A esposa de Mavi chega no cativeiro e pede que Mércia lhe conte toda a verdade. "Não me enrola, Mércia. Antes, me fala: por que o Molina te colocou aqui?", pergunta. "Por causa do Cezanne!", revela a vilã.

