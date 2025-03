Mãe de Guilherme critica jogo de Maike e Gracyanne: 'Cada um por si'

Carmen Lucia, 54, a mãe de Guilherme do BBB 25 (Globo), aproveitou as férias no Rio de Janeiro para ver Renata no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, hoje.

O que aconteceu

Em entrevista ao Splash, Carmen disse estar confiante com o jogo do filho. "Todo mundo admirando meu filho, achando que ela tá jogando bem e sendo coerente no jogo", afirmou.

Segundo ela, o pódio perfeito seria composto por seu filho, Renata e Vinícius. "Vejo Guilherme finalista", cravou.

A recifense afirma que ainda não há ninguém atrapalhando o jogo de Guilherme, mas que Gracyanne é "falsa" e precisa ir a um Paredão. Ela ainda disse que Maike "joga dos dois lados".

Cada um ali é por si e está fazendo seu jogo. Ali a gente realmente não sabe quem está sendo amigo das pessoas Carmen Lucia

