Mãe de Eva viaja até RJ para passar recados para Renata: 'Ela está confusa'

Pela primeira vez no BBB, um participante do reality foi escolhido para receber informações de fora da casa. Renata foi a mais cotada, com 27,28% dos votos.

O que aconteceu

Ela saiu do programa na manhã desta quinta (13) para um dia de confinamento na "Vitrine do Seu Fifi", uma espécie de casa de vidro no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Durante todo o dia, Renata vai receber recados do público presente no local e também de quem mandar mensagens pela internet - ele recebeu um tablet para ler os recados.

Antes mesmo de o shopping abrir, a mãe de Eva, par da confinada, já estava de plantão na porta do shopping. Ela pegou um voo de Fortaleza às 2h da manhã, logo após ser divulgado o resultado da votação, e ficará até sábado no Rio de Janeiro.

Para Splash, Gerusa Pacheco afirma que foi dar suporte à Renata, pois acredita que isso também fortalece sua filha: "A dupla vai ser sempre a dupla. A gente sempre vai lutar e torcer por elas."

Ela diz que Renata precisa ter mais clareza sobre suas amizades e alianças dentro do jogo: "Acho que ela está confusa com as mensagens que recebe. Ela precisa saber quem realmente está ao lado dela, quem são os aliados."

E enfatiza que Renata deve se posicionar mais: "Ela não deve baixar a cabeça, tem que se impor, ser quem ela é e não ter medo."

Sobre críticas de que Renata não seria forte o suficiente para estar ali, rebate: "A torcida é grande, engajada e está com elas. Todas as dinâmicas que participaram tiveram o apoio de todos."

Assim que o shopping abriu, fãs do programa se aglomeraram em frente à Renata. "Tem que mandar a Gracyanne pelo líder, porque assim ela não volta", gritou um. "Ninguém gosta dos gêmeos. Tem que tirar eles", apontou outra, referindo-se aos irmãos João Pedro e João Gabriel. "A Aline é maluca. Tem ciúme se você ", bradou outra.

Algumas placas também deram direcionamentos para a sister. "Não solta a mão dos gêmeos, mas fala que vocês tem que jogar", orientou uma.

Do lado de dentro da estrutura de vidro, Renata se mostrou confusa com as informações contraditórias. "Vocês tem que se decidir, ou solto a mão dos gêmeos ou fico com os gêmeos".

