Luciana Gimenez grava vídeo e fala sobre internação: 'Tá doendo bastante'

Luciana Gimenez, 55, surgiu nas redes sociais após ser internada.

O que aconteceu

Depois de aparecer no hospital ontem, a apresentadora gravou um vídeo para tranquilizar os seguidores. "Não sou muito de dar detalhes, mas eu acredito que deva melhorar em breve. Mais alguns dias aí eu vou dar notícias para vocês", disse nos stories do Instagram.

Luciana não se abriu sobre seu diagnóstico, mas relatou que tem sentido dores. "Não é nada muito grave, mas tá doendo bastante, então é por isso que eu dei uma sumidinha", explicou.

A artista ainda agradeceu pelo apoio que tem recebido. "Obrigada pelo carinho de todos, vocês fazem a diferença! Daqui a pouco vou estar melhor", escreveu ela.

A estrela do Superpop intrigou fãs ao postar uma foto no hospital ontem. Sem falar sobre seu estado de saúde, ela mostrou sua refeição durante a internação, comendo apenas uma sopa com frango e alguns legumes.