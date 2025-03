Lua de Sangue 2025: veja que horas começa o eclipse lunar hoje

O primeiro eclipse total da Lua de 2025 vai acontecer nas primeiras horas desta sexta-feira e poderá ser visto do Brasil.

O que aconteceu

A "lua de sangue", como é chamado o fenômeno, começa a ser visível no continente americano à 0h57. Todos os estados brasileiros poderão visualizar o eclipse.

Projeções estimam que o eclipse total aconteça às 3h26. Ele deve acabar às 5h48, mas os horários podem variar para alguns minutos a mais ou menos.

Pouco antes de ser totalmente coberta pela sombra, a Lua vai ganhar um tom avermelhado, o que origina o nome "lua de sangue". Isso acontece por causa de um fenômeno chamado "dispersão de Rayleigh".

Este é o primeiro eclipse lunar total desde 2022. Segundo a previsão da Nasa, o próximo evento do tipo só deve ocorrer no meio de 2029.

Como ver o eclipse?

Não é necessário usar equipamento especial para visualizar o eclipse. O fenômeno pode ser visto a olho nu.

Quanto mais limpo estiver o céu, melhor será a visibilidade. Por isso, a depender das condições meteorológicas, cidades mais afastadas de grandes metrópoles podem dar um melhor ponto de visão.

O eclipse será transmitido na internet pelo Observatório Nacional. A exibição será feita a partir das 0h30 de sexta-feira pelo canal do YouTube do Observatório e pode ser uma alternativa para quem estiver em locais com céu nublado.

Alguns observatórios e planetários terão eventos para assistir o fenômeno. É o caso do Planetário Municipal do Carmo, em São Paulo; do Observatório da Unesp, em Bauru; do Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda; e o Observatório da USP, em São Carlos.

* Com informações do Estadão Conteúdo