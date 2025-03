Stray Kids no Brasil: guia para se preparar para show do grupo de K-pop

Stray Kids, um dos maiores grupos de K-pop, está chegando ao Brasil. Ele fará shows no Rio e em São Paulo entre os dias 1 e 5 de abril. Como as apresentações serão em estádios, e muitos fãs terão sua primeira experiência em um evento desse tamanho, Splash reuniu dicas para evitarem perrengues.

O que levar pode e não pode levar

Tipo de bolsa: Muita gente tem dúvida sobre o que levar na bolsa no dia do show. Diferente de apresentações realizadas no exterior, onde é obrigatório ir com bolsa transparente, aqui não é necessário. A bolsa transparente facilita na inspeção na entrada do estádio, por isso se torna uma escolha fácil, mas qualquer bolsa pequena/média e até mesmo mochilas pequenas são permitidas.

Ingresso: Parece óbvio, mas algumas pessoas esquecem de conferir se estão com o ingresso, seja físico ou baixado no app do celular. Prepare isso com antecedência para não trancar a fila.

Pode levar SKZOO (bichos de pelúcia do grupo)? Sim, pode colocar os mascotes de pelúcia na bolsa sem problemas, inclusive é indicado para reconhecer pessoas com os mesmos "bias", fazer amizades, tirar fotos!

É permitido levar lightstick? Muito! Uma das partes mais legais nos shows de K-pop é justamente ver os lightsticks coloridos balançando. Importante lembrar de levar bateria para que a luz funcione na hora.

Carregador portátil: Para quem deseja documentar o show com fotos e vídeos e pretende chegar cedo para conseguir um bom lugar, carregadores portáteis são indispensáveis para que o celular não "morra" antes mesmo do evento começar.

Carteira de identidade e de estudante: Item indispensável, a carteira de identidade é sempre importante para fácil identificação. Já para quem comprou meia-entrada para estudante, é obrigatória a apresentação do documento. Sem ela, existe uma grande chance de ser barrado na porta do evento e ninguém quer passar por isso.

Alimentação e hidratação: Como a maioria dos fãs ficam horas —e até dias— na fila, é importante tomar muita água e se alimentar para não desmaiar antes do show. É permitido levar uma garrafa de água, comum, mas garrafas de metal, daquelas que se mantêm geladas por horas, não entram no estádio.

Já na alimentação, o indicado são sanduíches leves, barras de proteína, de cereal, biscoitos, algo fácil de carregar e que não vai estragar no calor. Dentro do estádio há venda de comidas e bebidas. após a morte de uma fã no show da cantora Taylor Swift.

Boné, óculos de sol e leques: Por causa da alta exposição ao sol —caso ele esteja forte— é indicado levar algum tipo de proteção para a cabeça, como boné, chapéu e óculos de sol. Outra opção permitida para ajudar com o calor é o leque. Miniventiladores não podem entrar, mas leques sim. É importante que ele não tenha nada pontiagudo, pois a segurança do local pode considerar perigoso e descartar. É sempre bom levar uma capa de chuva, pois no local elas custam duas v vezes mais!

Remédios: Se você usa medicação e não pode ficar sem, é importante levar a receita junto caso seja questionado na porta do evento. É permitida a entrada de medicação com a comprovação da necessidade de uso.

Higiene: Alguns itens não são indispensáveis, mas facilitam muito a vida em grandes eventos, como saquinhos para colocar lixo, álcool em gel para limpar mãos e lenços de papel para algum contratempo/falta de papel higiênico.

Roupas: Muitas pessoas perguntam sobre que tipo de roupa usar, e o ideal é sempre ir o mais confortável possível. Sapatos plataforma mais altos podem ajudar quem não tem altura. Alguns tipos de cintos, com objetos pontiagudos, assim como colares e acessórios, podem não passar pela segurança do evento. Pense bem para não precisar descartar nada antes de entrar.

Transporte: A própria Ticketmaster está oferecendo serviço de transporte exclusivo para facilitar a vida dos fãs. O transporte sairá de diversos pontos (a maioria hotéis grandes) tanto do Rio quanto de São Paulo. O valor da ida e volta é de R$ 145 + taxas, e o transporte pode ser adquirido aqui (os locais estão todos descritos aqui).

Aproveite!